Aankomst in stijl: Van Aert rijdt vanavond in Roeselare eerste van vier galawedstrijden en trekt er met helikopter naartoe

Donderdagavond is Van Aert ook te zien tijdens het criterium in ‘zijn’ Herentals. Uiteraard verdient hij daar een leuke cent mee, maar de criteriums hebben ook een sportief doel: dankzij het snelle rondjes draaien blijven de benen van de kampioen gerodeerd. Want zaterdag wacht hem een echte uitdaging: zijn debuut in de Clasica San Sebastian. “Wout wilde die zelf graag rijden”, klinkt het in zijn entourage. “Hij is benieuwd hoe ver hij daar geraakt, hij hoopt zijn topvorm van de Tour te verzilveren. Echt trainen zal hij deze week niet doen, maar hij zal wel elke dag een stukje met de fiets rijden. En in de criteriums onderhoudt hij zijn beensnelheid.”

Volgende week mag de riem er dan echt af. Dan is het tijd voor vakantie in eigen land met de familie. Al staat er maandag eerst nog een derde criterium op zijn programma: de ‘Draai van de Kaai’ in Roosendaal, vlak over de grens. Op zondag 14 augustus is hij een tweede keer te zien in Nederland, in Etten-Leur, waar ook een afscheidsmoment voor Tom Dumoulin gepland is. Tegen dan zal Van Aert alweer aan het trainen zijn met het oog op zijn najaarsdoelen: in de tweede week van september rijdt hij de GP’s in Canada, aansluitend gaat het dan richting het WK in Australië. Of hij daarvoor eerst nog op hoogtestage gaat, is nog niet beslist. Dat zal mee afhangen van hoe fris hij zich mentaal voelt. Van Aert is de voorbije maanden amper thuis geweest.