Aangeslagen Stuyven opnieuw vierde: “Ik wil onder een steen kruipen”

WIELRENNENGeen camera’s of fotografen toegelaten bij Jasper Stuyven in Wevelgem. Enkel zijn Franse bulldog Gustje mocht in de buurt komen. “Ik heb hem zelden zo teleurgesteld gezien”, aldus vriendin Elke Bleyaert. Alweer vierde. Net als op het WK in Leuven. “Het begint schaamtelijk te worden”, zegt Stuyven. “De ploeg reed een hele dag super. Ik raak dan voorop met drie anderen en dan word ik vierde in de sprint. Dat is om te willen verdwijnen. Ik zou graag even onder een steen kruipen.”

De ontgoocheling bij Stuyven was groot omdat hij in se wel een snelle man is. Zijn eerste profzege was een rit in de Vuelta 2015 na een groepssprint van 49 man. In de Tour eindigde hij al meer dan een dozijn keer bij de eerste tien in een massasprint, maar uitgezonderd de sprint-à-deux tegen Yves Lampaert in de Omloop van 2020 wil het in een sprint met een klein groepje maar niet lukken. “Op tien kilometer van de streep spookte het al door mijn hoofd: Toch niet weer vierde? Ik kon dat voorgevoel nog van mij afschudden en pepte mij op voor de sprint. Aan winnen dacht ik niet, maar het podium, dat moest toch mogelijk zijn?”

Niet dus. Toch kon Stuyven zich achteraf weinig verwijten. “Een aanval in de slotfase had geen zin, want het was tegenwind. Ook qua positionering voor de sprint, zat ik perfect, maar ik had geen versnelling in huis.”

Stuyven kan verzachtende omstandigheden inroepen. Tien dagen geleden had hij buikgriep en kon hij amper eten. “Ergens is het logisch dat ik nu nog de punch mis. Ik hoop dat deze ereplaats een opstap is naar de Ronde en Roubaix, maar op dit moment zie ik die goeie signalen even niet.”

Volledig scherm Jasper Stuyven © BELGA

Tweede sterkste blok

Die goede tekens waren er nochtans zeker. Trek-Segafredo reed een attente koers en was het tweede sterkste blok van de koers - na Jumbo-Visma. Kirsch, Theuns, Vergaerde, Simmons, Hoole... Ze reden allen de finale. Net als Mads Pedersen, die zevende eindigde, nadat hij vrijdag nog een offday kende. “Ik weet niet wat dat is met de E3, maar ik ben er altijd slecht.”

In Gent-Wevelgem was de Deen wel erg goed. Hij counterde Benoot op de laatste keer Baneberg en kwam als derde boven op de laatste keer Kemmelberg. Zondag in de Ronde van Vlaanderen wacht met de Paterberg nog zo’n steile puist in de slotfase. “De beklimming van de Kemmelberg geeft inderdaad vertrouwen voor de Ronde, maar eerst wil ik presteren in Dwars door Vlaanderen”, aldus Pedersen. Stuyven rijdt woensdag niet.

Volledig scherm Mads Pedersen © Photo News

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.