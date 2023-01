“Aangekomen na een reis van 35 uur”: waarom Evenepoel en co voor lange, slopende trip naar Argentijnse hitte kozen

WielrennenDe Soudal Quick-Step-selectie voor de Ronde van San Juan is na “een reis van 35 uur” neergestreken in Argentinië. Naast Pieter Serry, Yves Lampaert, Fabio Jakobsen, Jan Hirt en Michael Morkov uiteraard ook kopman Remco Evenepoel. De wereldkampioen ging ook al een eerste keer losrijden in Zuid-Amerika (zie video onderaan)

Remco Evenepoel begint het nieuwe wielerseizoen eind volgende week dus in de Ronde van San Juan (22-29 januari). De wereldkampioen en zijn ploegmaats namen dinsdag in Amsterdam het vliegtuig naar Buenos Aires in Argentinië. Naast Evenepoel stapten ook Yves Lampaert, Fabio Jakobsen, Jan Hirt, Michael Morkov en Pieter Serry op het vliegtuig.

Die laatste hield op zijn Instagram een reisdagboek bij (zie video hierboven). “Hopelijk is het beter weer in Argentinië, want hier is het maar triestig”, luidde het bij vertrek. Serry liet in zijn zelf gedoopte vlog ‘Kopserry’ vannacht weten eindelijk toegekomen te zijn in San Juan na twee vluchten en een twee bustochtjes. “We zijn 35 uur onderweg!”

Beperkte jetlag

Ongetwijfeld vraagt u zich af: waarom bespaart het team zich niet al die moeite van een lange, slopende reis en laat het zijn zes ‘uitgewrongen’ renners annex personeelsleden niet gewoon aansluiten bij de rest van de ploeg, momenteel op stage in Calpe?

Wel, uiteraard vangt Soudal-Quick.Step - net als de andere in Argentinië aanwezige WorldTourteams - er een bepaalde startpremie (hoeveel precies, is een goed bewaard geheim). Geld dat CEO Patrick Lefevere in moeilijke budgettaire tijden goed kan gebruiken, daar moet niet flauw worden over gedaan.

Sinds 2017, het jaar waarin de achtdaagse rittenkoers (zeven ritten, één rustdag) voor het eerst op de internationale UCI-kalender belandde en ook niet-Zuid-Amerikaanse ploegen werden uitgenodigd, is Quick.Step vaste klant in de Ronde van San Juan. Het is één van de schaarse mogelijkheden om in januari al op een deftig niveau te kunnen koersen. Alternatief is de Tour Down Under, maar ook in Australië sta je niet op een paar uur en dáár is de te overwinnen jetlag merkelijk groter: tieneneenhalf uur tegenover ‘slechts’ vier uur in Argentinië.

De regio biedt ook prima trainingsomstandigheden, reden waarom Evenepoel, Lampaert, Serry en co. nú al - één week voor het startschot - afreisden en hun intrek namen in het Del Bono Park Hotel. Het laat hen toe rustig te acclimatiseren en de eerste competitieopdracht van het nieuwe seizoen te laten voorafgaan door een soort stage, waarbij constant wordt gefietst op 650 à 1.000 meter hoogte.

Én, ook niet onbelangrijk: in het warme woestijnklimaat waarin San Juan is gelegen. Het zomert er volop. Met een gemiddelde temperatuur van 26 graden is januari de warmste maand. Overdag durft het kwik makkelijk oplopen tot 30-35 graden en meer.

Voor Evenepoel wordt het zijn derde deelname aan de Argentijnse rittenkoers. Eerder werd hij er in 2019, in zijn debuutjaar bij de profs, negende in de eindstand. Hij won er toen ook het jongerenklassement. Een jaar later, in 2020, pakte hij een zege in de tijdrit en de eindwinst. “Ik ben heel blij om weer te racen in San Juan”, zei Evenepoel, die tijdens de rittenkoers zijn 23ste verjaardag zal vieren.”

KIJK. Evenepoel en co gingen al een eerste keer losrijden

