‘A man on a mission’: Bernal schuwt hevige regen niet en werkt ook trainingsrit van 270 kilometer af

WielrennenKnoopt Egan Bernal (25) in 2023 weer aan met z'n beste niveau na zijn zware val in januari? De Colombiaan van Ineos Grenadiers doet er alvast alles aan, zo toont hij op sociale media en Strava. Een stevige stortbui of een monsterrit van 270 kilometer: Bernal deinst er niet voor terug.

Egan Bernal is a man on a mission. De Colombiaan van Ineos Grenadiers, voormalig winnaar van de Tour (2019) en de Giro (2021), wil in 2023 weer meedoen om de knikkers nadat het afgelopen seizoen in het water viel na een zware val op training in januari. Bernal reed met de tijdritfiets aan hoge snelheid in op de achterkant van een stilstaande bus en brak daarbij meerdere botten. Even werd gevreesd voor het einde van zijn carrière of zelfs verlamming, maar Bernal zat vrij snel weer op de fiets en reed in de zomer zelfs nog enkele koersen.

In zijn zoektocht naar zijn beste niveau schuwt Bernal het vuile en harde werk niet. Op sociale media postte hij gisteren een filmpje waarop te zien is hoe hij in een stevige stortbui achter de brommer traint. Dit nadat hij een dag eerder een monstertraining van maar liefst 270 kilometer aan een gemiddelde van 38,5 kilometer per uur had afgewerkt. “Als je een doel hebt, doen de omstandigheden er niet toe”, schrijft hij op Twitter. “Vecht ervoor! Hoe slecht het ook gaat, blijf kalm - dat is het belangrijkste.”

Over het programma van Bernal is nog weinig bekend. Hij heeft wel al aangegeven in 2023 graag terug te keren naar de Tour, de koers die hij in 2019 als 22-jarige knaap won. Zijn eerste koerskilometers werkt hij wellicht af in Argentinië, waar hij Remco Evenepoel zal toekomen in de Ronde van San Juan.

De monstertraining van Bernal:

Volledig scherm © Strava