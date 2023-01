3,5 kilo lichter en sterker dan ooit, Lotte Kopecky wil nog beter doen dan in 2022: “Parijs-Roubaix staat in het rood”

WielrennenVoor Lotte Kopecky (27) mag het seizoen beginnen. De honger druipt eraf bij de beste eendagsrenster van 2022. “Ik hoop in 2023 een nog betere coureur te zijn”, zegt ze. Dat is hoog mikken, maar Kopecky weet waarmee ze bezig is: 3,5 kilo lichter dan een jaar geleden en toch duwt ze betere wattages.

KIJK. Lotte Kopecky: “Ik wil minstens één klassieker winnen”

Nu al hongerig

Kopecky: “Van mij mag het volgende week beginnen. Ik heb er zin in. Het zal zeker niet makkelijk zijn om even goed te doen als vorig jaar, maar aan motivatie is er geen gebrek. Ik ben 27: conditioneel zit er nog altijd rek op. Ik heb het gevoel op training dat ik een stap vooruit gezet heb. De data zeggen dat ook. Ik hoop in 2023 een nog betere coureur te zijn. Als ik kijk naar het voorbije seizoen, kan ik alleen maar hoge verwachtingen hebben: als ik dit jaar geen grote klassieker win, zal mijn seizoen niet geslaagd zijn.”

Scherper dan ooit

“Ik heb gewerkt op korte inspanningen die nodig zijn voor de klassiekers. Mijn gewicht is naar beneden wat er automatisch voor moet zorgen dat ik de klimmetjes nog iets vlotter verteer. Het verschil is op dit moment 3,5 kilo. Dat is veel ja, maar de power die ik duw, blijft hetzelfde of zelfs nog iets beter.”

Roubaix en WK grote doelen

“Ik ben iemand die wil afvinken. Als ik de Ronde van Vlaanderen een tweede keer kan winnen, ga ik het niet laten liggen, maar Parijs-Roubaix (waar ze in 2022 tweede werd, red.) staat in het rood. Mijn tweede plaats op het WK was ook een enorme ontgoocheling. Dat zorgt ook voor een enorme honger. Het parcours in Glasgow, veel draaien en keren, een beetje op en af, zou me moeten liggen.”

Twijfel tussen Giro en Tour

Het EK op de piste half februari is haar eerste wedstrijd. Daarna gaat Kopecky een weekje trainen in Spanje en dan volgen de Omloop, de Strade-Bianche, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel. Tussen de Strade en Wevelgem zit een blok van drie weken waarin Kopecky een hoogtestage simuleert. Ze blijft in België, maar slaapt in een hoogtetent. “Daarna ligt de planning nog niet vast. Ik ben er nog niet uit welke combinatie het wordt richting WK: Giro of Tour?”

Nieuwe rol na komst Wiebes

Door de komst van Lorena Wiebes is Kopecky niet meer de eerste sprintster bij SDWorx. “Op het eerste moment schrok ik. ‘Excuseer?’ Het voelde niet echt als een motie van wantrouwen, maar het kwam toch aan. Toen ik het hoorde, was er nog niet veel gecommuniceerd met ons - dat was een beetje ongelukkig - maar eigenlijk is de transfer logisch: Lorena is de snelste vrouw van het peloton en ik snap dat je die in de ploeg wil. Ondertussen vind ik het echt leuk: Lorena is een toffe vrouw en zelf zal ik vrijer, aanvallender kunnen koersen. Ik ben blij dat ik niet meer zal moeten wachten tot de laatste kilometer om als sprintster uitgespeeld te worden. Als ik me niet meer kan inhouden, mag ik vertrekken. Dat wordt speciaal, want ik heb daar nog niet heel veel ervaring mee: ik zal mijn momenten goed moeten kiezen. In de koersen voor Lorena zal ik haar leadout zijn: ook dat wil ik leren.”

Twee grote concurrentes

De eeuwige Annemiek van Vleuten natuurlijk. “Het is haar laatste jaar, ze zal er nog alles willen uithalen.” Maar misschien nog meer de Italiaanse Elisa Longo Borghini. “Zij is de belangrijkste tegenstander”, aldus Kopecky. “Ze is zeer polyvalent en zeer taai.”

