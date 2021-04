20 jaar wachten en nu twee zeges op één dag: na Erik Dekker in 2001 wint Jumbo-Visma eindelijk weer de Amstel

Wielrennen KOERS KORT. Publiek is tijdens Waalse Pijl niet welkom op Muur van Hoei - Bagioli tot minstens eind juli out

16 april Andrea Bagioli, op de sukkel met de knie sinds zijn val in de Trofeo Laiguelia op 3 maart, is geopereerd en staat aan de kant tot eind juli of begin augustus. Dat maakte zijn team Deceuninck-Quick Step bekend.