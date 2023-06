19-jarige Lenny Martinez pakt zege op Mont Ventoux met indrukwekkende sprint bergop

De negentienjarige Martinez wordt in Frankrijk gekoesterd als groot klimtalent. Hij weegt amper 52 kilogram, werd afgelopen week al achttiende in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné, en is de zoon van Miguel Martinez, een voormalig olympisch kampioen in het mountainbiken. Mariano Martinez, de grootvader van Lenny, won twee etappes in de Tour.