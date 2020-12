17-jarig wielertalent Cian Uijtdebroeks trekt naar BORA-hansgrohe: “Ik voel dat ik in goede handen ben”

“Na mijn winst in Kuurne-Brussel-Kuurne had ik contact met heel wat WorldTour-ploegen. Maar bij BORA had ik meteen een goed gevoel”, aldus Uijtdebroeks. “Ze kijken niet alleen naar het fysieke aspect, maar benaderen renners op een zeer individuele manier. Het feit dat ik bij Team Auto Eder ook kon toewerken naar de overgang naar het profpeloton liet me geloven dat ik in goede handen ben.”

“Het is geen geheim dat zowat iedereen geïnteresseerd was in Cian”, legt BORA-manager Ralph Denk uit. “Zijn resultaten zijn nu al zeer goed. We merkten snel dat we op dezelfde golflengte zaten. Dat was zeker een reden voor ons om vol voor hem te gaan. Ook is het een voordeel dat hij nog een jaartje kan rijpen bij Team Auto Eder om hem dan te introduceren bij BORA-hansgrohe. We leggen hem op korte termijn geen druk op, hij krijgt alle tijd om zich bij ons te ontwikkelen.”