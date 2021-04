105 pronostieken voor de 105de Ronde, van Sean Kelly over Sven Nys tot Jelle Van Damme: “Als ik het juist heb, verwacht ik een fles champagne”

WielrennenDe 105de Ronde van Vlaanderen, dat vraagt om 105 pronostieken. Wie wint komende zondag Vlaanderens Mooiste? Wout van Aert, Mathieu van der Poel of toch maar een wolf van Deceuninck-Quick.Step? Vandaag deel 1 met de top drie van onder meer Johan Museeuw, Simon Mignolet en Otto-Jan Ham. “Ik zet liever in op de outsiders. Als dit zondag de top 3 is, sta ik toch op de voorpagina?”

1. Johan Museeuw ( 55, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Van der Poel

“Ik denk dat ze met drie naar de streep trekken. Als Van Aert zijn sprint van in Gent-Wevelgem bovenhaalt, kunnen Alaphilippe en Van der Poel er weinig tegen beginnen.”

2. Johan Lammerts (60, ex-wielrenner)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Alaphilippe

“Ik geloof dat Mathieu het zal halen in een sprint met zes à zeven man. Van der Poel en Van Aert zijn mijn grote favorieten, maar wie weet loopt een derde hond er wel mee heen.”

3. Thijs Zonneveld (40, ex-wielrenner en columnist)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Naesen

“Saai, maar wel de meest logische keuze: ik denk dat Van der Poel net iets explosiever is dan Van Aert. En dat die twee er samen in zullen slagen om het blok van Deceunick.Quick-Step te slopen. Als derde ga ik voor Naesen, omdat het een toffe ‘peer’ is.”

4. Cathérine Moerkerke (44, VTM-nieuwsanker)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Lampaert

“Van der Poel is dit seizoen amper te kloppen als hij zijn zinnen op een koers heeft gezet. Ik geloof ook niet dat hij minder was in Dwars door Vlaanderen. Ik zet Yves Lampaert als derde omdat ik het hem gun.”

5. Gunther Schepens (47, teammanager AA Gent)

1. Lampaert

2. Alaphilippe

3. Van der Poel

“Lampaert rijdt veel sterker dan zijn uitslagen aantonen, omdat hij altijd gevangen gezeten heeft in het ploegenspel. Hij zal van ver aanvallen.”

6. Otto-Jan Ham (42, tv- en radiofiguur)

1. Van Baarle

2. Lampaert

3. Florian Vermeersch

“Ik zet liever in op de outsiders. Als dit zondag de top 3 is, sta ik toch op de voorpagina?”

Quote Ik zet Van Aert op één omdat hij in Gent-Wevelgem ook met zijn ploeg vertrouwen heeft opgedaan. Van der Poel zal samen met hem de beste zijn, maar deze keer zal Wout sneller zijn aan de meet. Frederik Van Lierde

7. Sean Kelly (64, ex-wielrenner)

1. Asgreen

2. Van der Poel

3. Van Aert

“Deceuninck-Quick.Step zal voltallig aanwezig zijn in de finale, waarna Asgreen het solo zal halen. Iedereen kiest voor Van Aert of Van der Poel als winnaar zeker? Ik zet ze op 2 (Van der Poel) en 3 (Van Aert).”

8. Edwig Van Hooydonck (54, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Lampaert

“Wout van Aert is voor mij de absolute topfavoriet. Waarom? Omdat hij gewoon de beste renner in het peloton is. Én hij heeft dan ook nog eens de snelste sprint.”

9. Joke Van de Velde (41, ex-Miss België)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Sagan

“Ik gok dat het weer een spannende sprint wordt, maar nu met drie. Van der Poel heeft een beetje een appelflauwte sinds zijn solo in Tirreno, maar hij recupereert snel. Ik ben er van overtuigd dat Van der Poel en Van Aert in topvorm zullen zijn. Als puntje bij paaltje komt, gaat Van Aert wel de zege moeten laten aan Van der Poel. Sagan ten slotte heeft een rit gewonnen in de Ronde van Catalonië, je mag hem niet onderschatten.”

10. Jelle Van Damme (37, ex-profvoetballer)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Asgreen

“Van Aert zal ongetwijfeld revanche willen nemen voor vorig jaar. Hij heeft ook woensdag niet gereden, dus zal hij iets frisser zijn. Van Avermaet is dan weer mijn joker.”

11. Willy Sommers (68, zanger)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Van der Poel

“Van Aert is gewoon in supervorm. Daarnaast heb ik het gevoel dat Alaphilippe nog wat op zoek is naar zijn grote overwinning. Het zal sowieso een mooie koers worden.”

12. Walter Planckaert (72, ploegleider)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Het zijn simpelweg de beste drie. Ik denk dat Van Aert er net iets boven uit zal steken, maar ik zie niemand anders deze drie bedreigen.”

13. Grace Verbeke (36, ex-wielrenster)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Lampaert is goed in vorm en zijn sterke ploeg kan in zijn voordeel spelen. Als twee honden vechten om een been gaat de derde ermee heen.”

14. José De Cauwer (71, wielercommentator)

1. Deceuninck-Quick.Step

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Het is een beetje nattevingerwerk. In de koers kan er zoveel gebeuren, toch denk ik dat iemand van Deceuninck.Quick-Step het laken naar zich toe zal trekken.”

15. Filip Peeters (58, acteur)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Kwiatkowski (*De Pool past voor de Ronde wegens een ribblessure.)

“Ik hoop op dezelfde uitslag als vorig seizoen maar dan andersom. Ik denk dat Van Aert wint in de sprint, maar hoop dat hij naar de zege soleert.”

16. Peter Farazijn (52, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Sénéchal

3. Van der Poel

“Wout is meteen heel sterk begonnen in de Strade Bianche en is alleen maar sterker geworden buiten een dipje in de finale van de E3. Van der Poel daarentegen zit al sinds het WK veldrijden op een heel hoog niveau te rijden, met een absolute piek in de Strade. Daarom denk ik dat hij nu iets minder zal zijn.”

Quote Stybar is in goede conditie en is graag gezien. Hij zou wel eens kunnen profiteren van de rivaliteit tussen de Grote Drie. Mario De Clercq

17. Frederik Van Lierde (41, ex-triatleet)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Lampaert

“Ik zet Van Aert op één omdat hij in Gent-Wevelgem ook met zijn ploeg vertrouwen heeft opgedaan. Van der Poel zal samen met hem de beste zijn, maar deze keer zal Wout sneller zijn aan de meet. En ‘Lampie’ is al goed en zal nog beter zijn komend weekend.”

18. Vincent Van Peteghem (40, minister van Financiën)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Asgreen

“Yves Lampaert maakt een fantastische solo af. Wout van Aert wint de spurt voor de tweede plaats, Asgreen zorgt voor nog wat extra kleur aan de overwinning voor Deceuninck-Quick.Step.”

19. Georges Leekens (71, ex-voetbaltrainer)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Van der Poel

“Voor de Belgen zou het mooi zijn als Van Aert wint, ik hoop er in elk geval op. Hij tankte vertrouwen met zijn zege in Gent-Wevelgem, al is het ook niet makkelijk om als favoriet te starten, maar Wout is sterk genoeg om ermee om te gaan.”

20. Maja Leye (33, Flanders Classics)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Lampaert

“Mijn gevoel zegt dat Mathieu gaat winnen. Ik denk dat het opnieuw super close zal worden met een sterke Wout. Mathieu hebben we in onze voorjaarsklassiekers al verschillende keren op dat hoogste schavotje gehad en Wout vorige week nog maar de eerste keer. Misschien heeft Wout het tij nu wel gekeerd... Het wordt alleszins razend spannend.”

21. Erik Dekker (50, ex-wielrenner)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Van Aert en Van der Poel zullen sneller alleen zitten. Ik verwacht een situatie zoals in de E3 Saxo Bank Classic, maar dan met Lampaert in de rol van Asgreen.”

22. Bram Tankink (42, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Van Aert wint omdat hij niet met twee man naar de finish hoeft om te winnen. Dus hij kan gerust wachten. Hoe groter de groep, hoe beter voor hem.”

Quote Ik verwacht de Grote Drie met Van Aert op 1. Ik denk echt dat hij uit is op revanche na vorig jaar zo nipt verloren te hebben. Jurgen Van den Broeck

23. Willy Teirlinck (72, ex-wielrenner)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Trentin

“Van der Poel en Van Aert verstaan elkaar wel in koers, dat hebben ze al bewezen.”

24. Mario De Clercq (55, ex-veldrijder)

1. Stybar

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Stybar is in goede conditie en is graag gezien. Hij zou wel eens kunnen profiteren van de rivaliteit tussen de Grote Drie.”

25. Maarten Vancoillie (32, Qmusic-dj)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Stuyven

“Ik heb niet echt een onderbouwde mening. Ik gun het Jasper om te bevestigen na Milaan-Sanremo en de andere twee gun ik evenzeer de overwinning.”

26. Marc Van Ranst (55, viroloog)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Waarom ik voor Lampaert kies? Hij heeft goeie benen, ik heb inside information. (lacht) Ik gun het hem van harte, Yves is een sympathieke kerel. Het wordt sowieso spannend.”

27. Guido Belcanto (67, zanger)

1. Van Aert

2. Sagan

3. Stuyven

“Van Aert kan heel goed om met de druk van topfavoriet, is mentaal zeer sterk en is bovendien een dorpsgenoot van mij. Sagan was verrassend sterk in Milaan-Sanremo en Catalonië, hij is zeker nog niet afgeschreven. Stuyvens zege in Sanremo heeft hem dan weer mentaal vleugels gegeven. Een spurt met deze drie plus Van der Poel en Alaphilippe zou een droomscenario zijn.”

28. Preben Van Hecke (38, ex-wielrenner)

1. Asgreen

2. Van Aert

3. Lampaert

“Asgreen is een sterke renner en kan het afmaken. Dat hebben we vorig seizoen in Kuurne-Brussel-Kuurne gezien en dit jaar in de E3.”

29. Sven Nys (44, ex-veldrijder, teammanager)

1. Van Aert

2. Stybar

3. Naesen

“Van Aert straalt veel vertrouwen uit en kan in een selectie groepje iedereen met zijn sprint erop leggen. In de Strade zagen we zeker nier de beste Van Aert, maar de Tirreno heeft hem sterker gemaakt, terwijl de andere twee misschien daar net iets te veel hebben afgezien. Van Aert is voor mij de grote favoriet.”

30. Dirk Demol (61, ploegleider)

1. Asgreen

2. Stuyven

3. Van Baarle

“Ik kies graag voor de outsiders en kom dus met een ietwat verrassende pronostiek.”

31. Jurgen Van den Broeck (38, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Ik verwacht de Grote Drie met Van Aert op 1. Ik denk echt dat hij uit is op revanche na vorig jaar zo nipt verloren te hebben. Ik verwacht dat hij zijn explosiviteit gaat gebruiken op de laatste helling om solo naar de finish te rijden.”

32. Niko Eeckhout (50, ex-wielrenner)

1. Sagan

2. Sénéchal

3. Kragh Andersen

“Ik doe een gokje. Het kan zomaar gebeuren dat de drie grote topfavorieten er om één of andere reden vooraan niet bij zijn.”

Quote Sagan is en blijft een klasbak. Als ik het juist heb, verwacht ik een fles champagne. Hennie Kuiper

33. Simon Mignolet (33, doelman Club Brugge)

1. Van Aert

2. Van Avermaet

3. Van der Poel

“Ik duim voor alle Belgen in de Ronde, daarom ook Van Aert op één. Ik supporter nog een beetje meer voor Greg Van Avermaet, omdat ik hem persoonlijk ken.”

34. Hennie Kuiper (72, ex-wielrenner)

1. Sagan

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Sagan is en blijft een klasbak. Ik zag hem beter worden in Milaan-Sanremo en in de Ronde van Catalonië ging hij goed mee over de bergen. Als ik het juist heb, verwacht ik een fles champagne.”

35. Dimitri Vegas & Like Mike (38 en 35, DJ’s)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Sagan

“Wij hebben het wielerorakel, onze opa Karl Mampaey, geraadpleegd om een weloverwogen pronostiek te doen. Van der Poel zal dus zijn tweede opeenvolgende Ronde winnen voor Van Aert en Sagan.”

