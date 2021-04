105 pronostieken voor de 105de Ronde, van Lies Vandenberghe over Michel Wuyts tot Remco Evenepoel: “Als Asgreen een dag heeft zoals in de E3, zal de rest hun tenen mogen uitkuisen”

1. Roger De Vlaeminck (73, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Niemand is volgens mij bekwaam om Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe te volgen. Ze zijn een klasse beter dan de rest. De Ronde van Vlaanderen is ook een andere koers dan de E3, waar er in de finale amper hellingen zijn. In de Ronde heb je de Oude Kwaremont en Paterberg. Daar gaan de besten wegrijden. Van der Poel kan ook winnen, maar als Belg ga ik toch voor Van Aert.”

2. Dave Bruylandts (44, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Volgens mij is Van Aert echt goed. Hij zal ook niet dezelfde fout maken als vorig jaar.”

3. Nick Nuyens (40, ex-wielrenner)

1. Van der Poel

2. Sagan

3. Van Avermaet

“Ik denk dat Van der Poel zichzelf opvolgt en Sagan en Van Avermaet verrassen. Maar het is een pure gok.”

Quote Alaphilip­pe rijdt dit jaar niet tegen een brommer, maar zal die andere twee in de laatste 200 meter toch moeten laten gaan Carl Huybrechts

4. Bart Swings (30, kunstschaatser)

1. Van Aert

2. Lampaert

3. Sagan

“Voor mij staat Wout Van Aert op 1 omdat ik het hem heel hard gun na de editie van vorig jaar, waar hij zo nipt tweede werd. Ook denk ik dat hij de beste voorbereiding heeft gehad richting dit weekend en iedereen weet dat een Van Aert die 100% gefocust is op een wedstrijd nooit teleurstelt.”

5. Walter Godefroot (77, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Volgens mij gaat Van Aert winnen. Ik zie het tot een sprint met een klein groepje komen, en dan is Van Aert de snelste.”

6. Jeroen Vanbelleghem (sportjournalist)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Lampaert zal profiteren van het sterke blok van Deceuninck.Quick-Step.”

7. Carl Huybrechts (69, ex-sportjournalist)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Van Aert wint in de sprint van Van der Poel met een banddikte. Alaphilippe rijdt dit jaar niet tegen een brommer, maar zal die andere twee in de laatste 200 meter toch moeten laten gaan.”

8. Wim Vansevenant (49, ex-wielrenner)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Asgreen

“Lampaert heeft de laatste koersen veel pech gehad. Hij zal nu willen doorgaan nu Parijs-Roubaix afgelast is.”

Volledig scherm Wim Vansevenant met zoon Mauri. © Florian Van Eenoo Photo News

9. Serge Pauwels (37, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Trentin

“Van Aert krijgt van mij het voordeel op Van der Poel. Trentin rijdt dan weer al het hele voorjaar sterk en is snel aan de meet.”

10. Filip Meirhaeghe (50, ex-mountainbiker)

1. Van der Poel

2. Van Baarle

3. Van Aert

“De grote drie zijn altijd kandidaat voor het podium. Volgens mij wint Van der Poel Ik kies voor Van Baarle als tweede, omdat hij de laatste weken erg sterk rijdt. Niet alleen in Dwars door Vlaanderen. Pidcock is de laatste weken wat minder dus zal Van Baarle de grote kopman zijn bij INEOS Grenadiers.”

11. Astrid Stockman (34, klassiek zangeres en tv-figuur)

1. Asgreen

2. Van Baarle

3. Turgis

“Ik zou voor een logische en voorspelbare top 3 kunnen gaan, maar ik ga liever voor een podium van outsiders.”

Volledig scherm Astrid Stockman kiest voor een verrassende top drie. © Photo News

12. Angel en Toon - Kurkdroog (YouTubers)

1. Van Aert

2. Stuyven

3. Van der Poel

“We kiezen voor Wout omdat hij sinds zijn monsterontsnapping en overwinning in Wevelgem op een wolk fietst.”

13. Herman Frison (59, ploegleider Lotto Soudal)

1. Van Aert

2. Sagan

3. Van der Poel

“Van Aert heeft bewezen dat hij klaar is. Sagan zou wel eens de outsider kunnen zijn. Voor het derde plekje op het podium zal het gaan tussen Van der Poel en Alaphilippe, met een licht voordeel voor de Nederlander.”

14. Marc Wauters (52, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Wat we woensdag van Van der Poel gezien hebben is verrassend, maar zondag zal het een graad of tien kouder zijn. Ik verwacht hetzelfde scenario als vorig jaar, met dit keer Van Aert als winnaar en Alaphillipe die tot aan de meet meegaat.”

15. Herman Vanspringel (77, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Ik speel op zeker en zet Van Aert op één. Ik denk dat de meesten hem als winnaar aanduiden. Maar hij zal wel moeten opletten voor het blok van Deceuninck-Quick.Step, zoals in de E3.”

Quote Ik vermoed dat er een onderlinge strijd tussen de Grote Drie zal zijn waar de schaduwfa­vo­rie­ten van kunnen profiteren Lien Crapoen

16. Frank Hoste (65, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Asgreen

3. Van der Poel

“Asgreen is voor mij de outsider om te winnen als ze bij Deceuninck-Quick.Step niet te veel met Alaphilippe in het hoofd zitten. Maar als we de twee anderen, Van Aert en Van der Poel, zien vertrekken halen ze die niet meer terug.”

17. Carlo Bomans (57, ex-wielrenner en -bondscoach)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Lampaert

“Wout heeft vertrouwen getankt na zijn overwinning in Gent-Wevelgem en zal zich geen tweede keer laten verrassen in een sprint.”

18. Cian Uijtdebroeks (18, wielrenner BORA-hansgrohe)

1. Van Aert

2. Sagan

3. Alaphilippe

“Van Aert is op dit moment echt in topvorm. Je ziet dat hij naar de Ronde toe heeft gepiekt. Op twee ga ik voor mijn ploegmaat, Sagan. Na een iets minder seizoen ben ik er zeker van dat hij erop gebrand is om vandaag een resultaat te rijden. Op drie zet ik Alaphilippe, na zijn val van vorig jaar wil hij terugkomen om te winnen en daar heeft hij sowieso de kwaliteiten voor. Ook bij Deceuninck-Quick.Step zullen ze ervoor gezorgd hebben dat zijn vorm op peil is.”

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks. © Photo News

19. Michel Wuyts (64, wielercommentator en -columnist)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Ik gun het Lampaert van harte en volgens mij zal iemand van Deceuninck.Quick-Step zal van de aandacht voor de G3 profiteren.”

20. Rudy Pevenage (66, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Lampaert

“Ik ben fan van Van Aert. Vorig jaar maakte hij een foutje in de sprint door te laat aan te gaan. Dat gaat hij nu rechtzetten.”

21. Jan Dewijngaert (VTM-sportanker)

1. Alaphilippe

2. Van Aert

3. Lampaert

“Alaphilippe komt solo toe na uitstekend ploegenspel van Deceuninck-Quick.Step. Geen Van Aert dus, die wel de sprint voor de tweede plaats wint tegen Lampaert.”

Volledig scherm VTM-sportanker Jan Dewijngaert gaat voor Alaphilippe. © Gregory Van Gansen / Photo News

22. Lien Crapoen (partner Edward Theuns)

1. Stuyven

2. Van Aert

3. Theuns

“Jasper rijdt met heel vertrouwen rond. Ik vermoed dat er een onderlinge strijd tussen de Grote Drie zal zijn waar de schaduwfavorieten van kunnen profiteren. Ik kan geen pronostiek geven zonder Edward er in te zetten, want ik geloof altijd in hem.”

23. Axel Merckx (48, ex-wielrenner)

1. Alaphilippe

2. Van der Poel

3. Van Aert

“Alaphilippe is uit op revanche na vorig jaar en zal het volgens mij halen van de andere topfavorieten.”

24. Conner Rousseau (28, voorzitter Vooruit)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Stuyven

“Wout van Aert rijdt weg met Alaphilippe op de Oude Kwaremont en klopt hem in de sprint, net zoals in Milaan-Sanremo vorig jaar. Stuyven is de sterkste van de rest en gaat alleen in de achtervolging maar strandt op een halve minuut.”

Volledig scherm Conner Rousseau. © BELGA

25. Dorothee Dauwe (31, Qmusic-DJ)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Van der Poel

“Vrijdagochtend hadden we Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, aan de lijn in de ochtendshow. Die tipte mij dat ik met deze pronostiek niets verkeerd kan doen. Dus om voor de hand liggende redenen ga ik hem blindelings vertrouwen (lacht).”

26. Wilfried Peeters (56, ploegleider Deceuninck-Quick.Step)

1. Alaphilippe

2. Van Baarle

3. Van Aert

“Ik verwacht dat Julian het zondag haalt voor ons.”

Quote Alaphilip­pe zal zich ongetwij­feld willen laten zien. Volgens mij was hij vorige editie al de beste Lies Vandenberghe

27. Gianni Meersman (35, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Stuyven

3. Van der Poel

“Wout is in een uitstekende vorm en ik denk dat hij revanche zal nemen voor vorig seizoen.”

28. Anthony Kumpen (42, autocoureur)

1. Alaphilippe

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Volgens mij haalt Alaphilippe het van Van Aert en Van der Poel omdat hij zich wil laten zien na vorig jaar.”

29. Lies Vandenberghe (30, VTM-sportanker)

1. Alaphilippe

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Alaphilippe zal zich ongetwijfeld willen laten zien na zijn crash van vorig jaar. Toen al was hij volgens mij de sterkste op de steilste stroken van de Koppenberg en Paterberg. Ik zie hem daar straks wegrijden van de rest. Al zal Van Aert er in deze vorm natuurlijk ook wel dichtbij zijn. Met Van der Poel maak ik het podium van de Grote Drie compleet.”

Volledig scherm Lies Vandenberghe. © Photo News

30. Sven Vanthourenhout (40, bondscoach)

1. Van Aert

2. Lampaert

3. Trentin

“Wout zal in deze vorm dit keer wel de sterkste zijn.”

31. Stijn Vlaeminck (38, VTM- en HLN-sportjournalist)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Asgreen

“Van Aert staat op scherp na zijn winst in Gent-Wevelgem. Ik verwacht niet dat Van Aert en Van der Poel zich zullen verkijken op de tactiek van Deceuninck-Quick.Step. Daarom denk ik dat het zal uitdraaien op een heruitgave van de finale van vorig jaar. En dan zal Van Aert - die dit keer van verder dan vorig jaar zal aanzetten - de sterkste zijn.”

Quote Als Kasper een dag heeft zoals in de E3 zullen ze hun tenen mogen uitkuisen om hem terug te halen Remco Evenepoel

32. Hans Vanaken (28, voetballer Club Brugge)

1. Stuyven

2. Van Aert

3. Kristoff

“Ik supporter altijd voor de Belgen. Daarom Jasper Stuyven op 1, die in de vorm van zijn leven zit. Ook Van Aert is sterk bezig, maar ik heb het meer voor de underdog.”

33. Peter Van Petegem (51, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Trentin

3. Van der Poel

“Wout van Aert straalt enorm veel zelfvertrouwen uit en zit op het juiste moment in topvorm. Hij heeft gepiekt naar deze Ronde.”

34. Adrie van der Poel (61, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Lampaert

“Van Aert rijdt heel sterk rond en haalt het volgens mij. Maar wie het ook wordt: het zal sowieso een spannende wedstrijd zijn.”

35. Remco Evenepoel (21, wielrenner Deceuninck-Quick.Step)

1. Asgreen

2. Stuyven

3. Lampaert

“Stuyven en Asgreen zitten in de flow van het winnen. Als Kasper een dag heeft zoals in de E3 zullen ze hun tenen mogen uitkuisen om hem terug te halen. Lampaert kan straks evengoed de verrassing zijn. Ik geloof erin.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA