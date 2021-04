105 pronostieken voor de 105de Ronde, van Eddy Merckx over Thibau Nys tot Steven Defour: “Vlaanderen schenkt nog een biertje in terwijl Van Aert solo finisht”

1. Eddy Merckx (75, ex-wielrenner)

1. Alaphilippe

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Ik zet Alaphilippe op één, voor Van Aert en Van der Poel. Ik denk dat Alaphilippe revanche wil nemen na zijn valpartij vorig jaar. Hij zal echt gemotiveerd zijn.”

2. Frans Verbeeck (79, ex-wielrenner)

1. Sénéchal

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe zullen naar elkaar kijken en daarom denk ik dat het iemand anders is die zal winnen. Asgreen maakt ook kans, maar die heeft al eens gestunt en zal dus meer geviseerd worden.”

3. Leontien van Moorsel (51, ex-wielrenster)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Alaphilippe

“Van Aert en Van der Poel zijn gewoon in topvorm. Ik hoop vooral op een mooie koers.”

4. Maarten Breckx (35, VTM-sportanker)

1. Van Aert

2. Asgreen

3. Kristoff

“Van Aert is in vorm en heeft gepiekt naar de Ronde. Hij heeft vooral ook de luxe om op zijn sprint te kunnen teren. Asgreen benadert op dit moment het dichtst het niveau van Van Aert. Hij ging in de E3 heel vloeiend over de hellingen in de Vlaamse Ardennen. Kristoff wint volgens mij de sprint van de rest.”

Volledig scherm Maarten Breckx. © VTM

5. Kevin van der Perren (38, ex-kunstschaatser)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Ik heb een voorgevoel dat Van Aert gaat winnen. En dan vervolledigen Van der Poel en Alaphilippe het podium.”

6. Steven Defour (32, voetballer KV Mechelen)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Alaphilippe

“Alles hangt ervan af hoe graag de Grote Drie het willen en of ze de koers vroeg openbreken.”

7. Mauri Vansevenant (18, wielrenner Deceuninck-Quick.Step)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Als ploegmaat hoop ik op Lampie, die het met een late uitval op Van Aert en Van der Poel haalt.”

Volledig scherm Mauri Vansevenant. © Photo News

8. Bas Tietema (26, YouTuber en ex-wielrenner)

1. Naesen

2. Van der Poel

3. Küng

“Ollie zal het halen na jarenlang er dicht bij te zijn geweest. Hij is een van de leukste renners van het peloton. Dit jaar soleert hij op magistrale wijze naar de zege.”

9. Ben Rottiers (62, acteur)

1. Van Aert

2. Van Baarle

3. Van Avermaet

“Ik hoop vooral dat Van Aert wint. Ik gun het hem.”

10. Eric Leman (74, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Ik hoop dat Wout van Aert wint, maar Gent-Wevelgem zal er ingehakt hebben. Ik hou ook rekening met Yves Lampaert die duidelijk in vorm is.”

11. Michel Pollentier (70, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Van der Poel

“Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel zijn simpelweg de drie betere van het peloton.”

12. Dirk De Wolf (60, ex-wielrenner en -ploegleider)

1. Van Aert

2. Sénéchal

3. Van der Poel

“Van Aert wil revanche na vorig jaar en is in topconditie. Hij heeft ook de moraal te pakken na zijn overwinning in Gent-Wevelgem.”

13. Chris Willemsen (48, tv-figuur)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Ik denk dat Van Aert, Van der Poel of Alaphilippe zal winnen. Maar als Belg ga ik dan toch voor Van Aert. Volgens mij is hij ook de beste renner van het moment.”

14. Seppe Smits (29, snowboarder)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Wout is de laatste tijd echt goed aan het rijden. Dus ik hoop dat hij zijn momentum van Gent-Wevelgem kan doortrekken naar de Ronde.”

15. Erik Clarys (52, ex-darter en commentator)

1. Alaphilippe

2. Van Aert

3. Naesen

“Alaphilippe aast op revanche voor vorig jaar, ik zie hem winnen. Met Van Aert en Naesen op plekken twee en drie.”

16. Céline Van Ouytsel (24, ex-Miss België)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Stuyven

“Alle toppers komen uit de Kempen (lacht).”

Volledig scherm Ex-Miss België Céline Van Ouytsel. © Joel Hoylaerts/Photo News

17. Vincent Fierens (28, Qmusic-DJ)

1. Van Aert

2. Asgreen

3. Naesen

“Nadat The Wolfpack de koers domineert, ontstaat er een kleine kopgroep. Op een moment dat iedereen naar elkaar kijkt, knalt Van Aert weg. Hij finisht solo terwijl Kijkend Vlaanderen nog een biertje inschenkt. Topzondag.”

18. Nico Mattan (49, ex-wielrenner)

1. Asgreen

2. Van Aert

3. Van der Poel

“Als je de E3 kan winnen, kan je ook De Ronde winnen. Hij kan profiteren van de tweestrijd. Ze gaan met drie man weg zijn en de Deense kampioen rijdt in de laatste drie kilometer alleen weg.”

19. Björn Leukemans (43, ex-wielrenner)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Asgreen

“Van der Poel kan het koelbloedigst blijven in vergelijking met de rest.”

20. Rik Verbrugghe (46, ex-bondscoach)

1. Van der Poel

2. Van Avermaet

3. Van Aert

“Van der Poel is mentaal de sterkste. Hij was niet top in Dwars door Vlaanderen, maar zondag zal hij er staan.”

Volledig scherm Rik Verbrugghe. © Photo News

21. Ferdi Van Den Haute (68, ex-wielrenner)

1. Kragh Andersen

2. Van Avermaet

3. Asgreen

“Ik wil eens zot doen. Kragh Andersen is een steengoede coureur die zondag wel eens kan verrassen.”

22. Wilfried Nelissen (50, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Van der Poel

“Wout heeft zijn Vlaamse klassieker beet en zal er zeker en vast staan zondag.”

23. Bart De Wever (50, burgemeester Antwerpen)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Mijn top 3 bestaat in alle eerlijkheid uit de enige 3 rennersnamen waar ik spontaan op kom uit het hele deelnemersveld. Ik kan dus niet doen alsof ik een kenner ben, maar het startschot geven van Vlaanderens Mooiste doet me elke keer iets.”

24. Ine Beyen (33, ex-wielrenster)

1. Lampaert

2. Van der Poel

3. Van Aert

“Van der Poel en Van Aert zullen op elkaar gokken en Lampaert zal hiervan profiteren. Ik twijfelde tussen hem en Stybar, maar die twijfel is door het jammerlijke nieuws over Stybar nu weg.”

Volledig scherm Ine Beyen. © Florian Van Eenoo Photo News

25. Freddy Maertens (69, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Benoot

“Van Aert gaat revanche willen nemen op Van der Poel na vorig jaar en zal die volgens mij ook pakken.”

26. Bert Roesems (48, ex-wielrenner)

1. Alaphilippe

2. Van der Poel

3. Van Aert

“Een herkansing voor de vorige editie. De wereldkampioen liet een hele goede indruk na, tot zijn val.”

27. Yves V (39, DJ)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Lampaert

“Van Aert en Van der Poel steken er bovenuit en zullen onder hun tweetjes uitmaken wie wint. Ik gok alvast op Van Aert.”

28. Steven Van Gucht (viroloog)

1. Van Aert

2. Alaphilippe

3. Van der Poel

“In samenspraak met mijn vader zeg ik dat Wout van Aert wint. Van Aert is veel rustiger geworden en daardoor heeft hij meer vat op de koers. Op twee staat Julian Alaphilippe en op drie Mathieu van der Poel. Alaphilippe en Van der Poel zijn ook sterk, maar te zenuwachtig en dat kan zich tegen hen keren.”

29. Stig Broeckx (30, ex-wielrenner)

1. Van Hooydonck

2. Van Aert

3. Asgreen

“Ik denk dat Nathan en Wout samen in de finale zullen zitten en het mooi zullen afronden. Met Nathan als verrassende winnaar.”

30. Etienne De Wilde (63, ex-wielrenner)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Trentin

“Van Aert en Van der Poel gaan niet meteen op elkaars wiel zitten. Ze gaan beide rijden om te winnen en ik denk dat Wout dit keer wel aan het langste eind zal trekken.”

31. Thibau Nys (18, veldrijder)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Van Baarle

“De koers gaat te selectief zijn om met een grote groep naar de aankomst te rijden. Een groepje van 4-6 man waar Wout van zijn eigen sterkte kan uitgaan en winnen in de sprint.”

Volledig scherm Thibau Nys. © BELGA

32. René Martens (65, ex-wielrenner)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Stuyven

“Van der Poel is goed uitgerust, maar iedereen kan zondag winnen. Anders had ik hem zelf niet gewonnen destijds (lacht).”

33. Wouter Deboot (39, reportagemaker)

1. Lampaert

2. Van Aert

3. Sagan

“Lampaert heeft momenteel echt goede benen. Alleen heeft dat nog niet echt een resultaat opgeleverd. Zondag zal hij gebrand aan de start staan. Mede doordat zijn droomkoers Parijs-Roubaix geannuleerd werd.”

34. Jan Janssen (80, ex-wielrenner)

1. Van der Poel

2. Van Aert

3. Alaphilippe

“Van der Poel heeft bewezen dat hij in vorm is. Hij is echt een renner naar mijn hart, wacht niet tot de laatste kilometer. Hij loopt ook wel eens met z’n kop tegen de muur maar, so what?”

35. Ben Segers (47, acteur)

1. Van Aert

2. Van der Poel

3. Alaphilippe

“Van Aert wint omdat hij in topvorm is. En omdat hij een Kempenzoon is uiteraard (lacht).”

Volledig scherm Ben Segers. © Wannes Nimmegeers