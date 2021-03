1 miljoen Vlamingen zagen Jasper Stuyven Milaan-Sanremo winnen

Milaan-Sanremo Zelfs de wereldkam­pi­oen is onder de indruk: “Iedereen zag hoe Van der Poel en Van Aert voorbije week koersten”

19 maart Pfjoew. Julian Alaphilippe (28) blaast tijdens de virtuele persconferentie van Deceuninck-Quick.Step. Het gaat op dat moment over zijn grote concurrenten voor zaterdag: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. “Zij zijn de topfavorieten.” Wil hij de druk wat afhouden? Kruipt hij liever in de rol van underdog? We denken van niet, want de feiten zijn wat ze zijn.