"1% ...": kleine opening dat voorjaar van Wout van Aert er zondag toch nog niet opzit

De Fiets van Cancellara Het mysterie van Cancellara in de Ronde: “Na de fietswis­sel zagen we hem iets verderop opnieuw op zijn originele fiets zitten...”

De Ronde van Vlaanderen van dit jaar zindert nog na, maar ook de editie van 2010 staat bij veel wielerliefhebbers nog op het netvlies gebrand. Vooral dan het moment toen Fabian Cancellara ‘onze’ Tom Boonen in de vernieling reed op de Muur van Geraardsbergen. Meteen na de overwinning van de Zwitser duiken de geruchten op: kreeg Cancellara de hulp van een elektrisch motortje? In deze aflevering van de HLN-podcast ‘De Fiets van Cancellara’ gaan we terug naar 4 april 2010 en beleven we de Ronde opnieuw. Kon Cancellara met een motortje zijn droomkoers gewonnen hebben? Luister hierboven naar de antwoorden op één van de grootste mysteries van het wielrennen.