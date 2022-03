1+1 actie: schrijf je Gouden Klassiekers-ploeg in voor de start van de Ronde van Vlaanderen en krijg er een gratis team bij!

Er zijn geen klassiekers die zo bekoren als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en daarom zet de Gouden Klassiekers deze twee wedstrijden extra in de verf. In het speciale klassement ‘De Dubbel’ krijgen jouw ploegen punten op basis van hun prestaties in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Uiteraard zijn er ook aparte prijzen voorzien voor de beste kasseimanagers.

In geval van ex aequo wordt de winnaar diegene die voor zijn ploeg het minste aantal miljoenen heeft uitgegeven. Indien er dan nog steeds van een gelijke eindstand sprake is, wordt er gekeken naar de ranking in het algemeen klassement van de ploegen (waarbij het hoogste team in het algemeen klassement voorrang krijgt). Lopen we winnaars daarna nog gelijk? Dan wordt er gekeken naar datum/uur van inschrijving ploeg (waarbij de eerst ingeschreven ploeg voorrang krijgt). Is ook dat hetzelfde, wordt de winnaar door lottrekking bepaald.