Zomerse markt op Oud Dorp

Door de speelpleinwerking is de locatie aan het GC in Serskamp niet vrij. In juli en augustus staat de vrijdagmarkt op het terrein achter het Sociaal Huis. “De locatie in Serskamp is beter bekend en hier moeten de mensen hun weg nog naartoe vinden. En er zijn ook een aantal marktkramers in vakantie. Maar toch maken we er het beste van", klinkt het. Ook de gebruikelijke aperitief- en dessertbordjes zijn er niet bij, maar de drankjes worden wel geserveerd in ‘t JOC.