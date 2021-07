Zo kan het dus ook: 49 jongeren testen negatief na jeugdvakantie Malgrat de Mar

Jitse Timmermans (17) is de verhalen over de onverantwoorde jeugd beu. Ook hij was met een groep van 49 op jongerenvakantie in het veelbesproken Margrat de Mar. “Wij hebben ons met 49 perfect aan de kampbubbel gehouden en dat blijkt uit de resultaten want niemand testte positief”, klinkt het bij de jongeman. Bij het vertrek had iedereen een coronacertificaat op zak. “Op de bus kregen we een uitgebreide uitleg over de maatregelen die we absoluut moesten volgen. Ook aan de grenzen waren er geen problemen. Op de tweede avond konden we ook een feestje bouwen in onze kampbubbel. Dat was geweldig want dit was ons allereerste feestje na corona”, zegt de jongeman.