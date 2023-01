Woningen Dorpstraat gescand op warmteverlies

SerskampIn de Dorpstraat in Serskamp worden woningen gescand om na te gaan of er veel warmteverlies is. Zo kunnen de eigenaars geholpen worden bij eventuele renovaties. Wichelen is één van de tien Oost-Vlaamse gemeenten die geselecteerd werden voor een renovatieproject van Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.

Wichelen is één van de 10 geselecteerde Oost-Vlaamse gemeenten waar de firma Isoproc een thermoscan uitvoert. Het lokaal bestuur diende een dossier in bij het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en stelde daarin voor deze scans te laten uitvoeren in de Dorpstraat in Serskamp.

Bij een thermografische scan wordt een warmtebeeld of een thermografische foto gemaakt van elke voorgevel in een welbepaalde straat. Die foto geeft een beeld van warmteverlies via dak, deuren of ramen. Enkel particuliere woningen waarvan de gevel goed zichtbaar is, kwamen in aanmerking. De eigenaars van de gescande woningen krijgen dan een persoonlijk rapport en worden uitgenodigd voor een gratis persoonlijk adviesgesprek met een deskundige renovatieadviseur.

Infomarkt op 16 februari

“Met deze thermografische scans willen wij bewoners of eigenaars van huurwoningen attent maken op eventuele renovatienoden aan de woonst”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening en woonbeleid Danny Praet. Aansluitend op de persoonlijke adviesgesprekken met de geïnteresseerde bewoners van de Dorpstraat, zal het lokaal bestuur van Wichelen op donderdag 16 februari een gratis infomarkt organiseren in de kantine van KVV Schelde aan Bruin Kruis in Serskamp waar alle geïnteresseerde inwoners van Wichelen geïnformeerd zullen worden over renoveren, ‘benoveren’ (beter renoveren) en de bestaande premies die ze daarvoor kunnen aanvragen.

