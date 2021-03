Woning in Serskamp onbewoonbaar na zware brand in garage. Twee hondjes gered.

SerskampIn de Biesakker in Serskamp is zaterdagvoormiddag omstreeks 10.45 uur brand uitgebroken in een woning. De brandweer kon met man en macht het vuur onder controle krijgen. De brand ontstond in de garage en verspreidde zich tot in het dak. Twee kleine hondjes werden door de brandweer gered. Het gezin met vijf kinderen was op het moment van de brand niet thuis. Ze worden opgevangen bij vrienden.