Wichelen zoekt evenwicht tussen private en publieke laadpalen

In 2026 moeten alle bedrijfsvoertuigen elektrisch zijn en Europa wil vanaf 2035 alle wagens met brandstofmotoren weg. Dus moeten steden en gemeenten in sneltempo werk maken van extra laadpalen op het grondgebied. Al dan niet publiekelijk. “Onze doelstelling als gemeente is om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk laadinfrastructuur in onze gemeente te voorzien. Onder andere door samen met de verschillende stakeholders op zoek te gaan naar een dynamisch evenwicht tussen privatieve, semi publieke en publieke laadpalen. Indien we louter kijken naar publieke laadinfrastructuur hebben we officieel vanuit Vlaanderen de doelstelling om 66 CPE (charge point equivalents) te voorzien tegen 2025. Dit aantal is een schatting van de behoefte naar publieke laadinfrastructuur in onze regio”, zegt schepen Danny Praet (SAMEN).

Elektrische laadpaal.

“De locaties van de publieke laadpalen zal voornamelijk afhankelijk zijn van de behoefte van onze inwoners. Er zullen meer locaties in de centrum omgeving gerealiseerd worden dan in de landelijke zones. De publieke laadbehoefte focust deels op locaties waar het voor onze inwoners onmogelijk is om privatief te laden zoals rijwoningen zonder oprit of garage. Anderzijds kijken we ook naar locaties waar regelmatig ‘langdurig’ geparkeerd wordt in onze gemeente. Voor de semi-publieke locaties bekijken we als gemeente actief hoe we mogelijke parkeerlocaties in de nabijheid van ons patrimonium hiervoor kunnen inzetten”, aldus Praet.

“De kostprijs voor het publiek laden wordt enerzijds bepaald door de uitbater van de publieke laadpaal en anderzijds door het type laadpas die je als inwoner zelf gebruikt. Momenteel staan er al een reeks van publieke palen vanuit de samenwerking met Fluvius en Allego. De tarieven louter voor het laden variëren voor deze locaties van 0,61 eu/kWh tot 0,73 eu/kWh. Afhankelijk van het type laadpas kan je laadpasbeheerder nog een extra kost aanrekenen per laadsessie en per kWh. Vandaag betaal je 0,70 cent maar veracht wordt dat dit zal dalen door aanpassing in functie van indexatie. Voor de ‘nieuwe’ uitrol van de publieke laadinfrastructuur via MOW Vlaanderen is dit het zelfde principe. De plaatsing en uitbating zal in onze gemeente gebeuren door Engie. De tarieven die zij hanteren zijn 0,47 eu/kWh. In onze gemeente zijn er nog geen laadpalen waar gratis kan geladen worden.”

Inwoners die een eigen laadpaal willen installeren moeten steeds een aparte aanvraag indienen. “Want dit is een complexe vraag en moeilijk te beantwoorden vanuit een publieke invalshoek. Het type laadpaal is afhankelijk van het type wagen en de bijkomende laadverwachting die je als particulier hebt. Als gemeente hebben wij zelf een reeks van eigenschappen waarmee we rekening houden als er op ons eigen domein laadinfrastructuur zou geplaatst worden.”

