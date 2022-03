Wichelen start inzamelpunt voor materiaal voor Oekraïne

Berlare Voertuig loopt zware schade op na aanrijding waarbij bestuurder vluchtmis­drijf pleegt

In de Tamboerkensstraat in Berlare is dinsdagavond een geparkeerd voertuig aangereden. De bestuurder pleegde nadien vluchtmisdrijf. De schade is aanzienlijk. De eigenaars zijn nu op zoek naar de dader en mogelijke getuigen van het ongeval.

9 maart