Wichelen kiest 24 leden schaduwgemeenteraad die in debat gaan over mogelijke fusie

WichelenIn Wichelen werden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder 24 kandidaten geloot voor een nieuwe schaduwgemeenteraad. Deze raad van inwoners zal zich samen met experten buigen over de best mogelijke fusiepartners van de gemeente. Het waren de leerlingen van alle vierde leerjaren die de namen mochten trekken.

Met een schaduwgemeenteraad wil de politiek in Wichelen het debat over een mogelijke fusie uit het politieke debat halen. Het zijn de inwoners die hun zeg mogen doen. Deze namiddag werden tweehonderd willekeurige namen uit het gemeenteregister geloot. Zij krijgen de vraag of ze in de speigelgemeenteraad willen zetelen. Uiteindelijk zullen er 24 worden weerhouden. “Steeds meer komen er signalen dat gemeenten gaan fusioneren. Vanuit Vlaanderen horen we ook dat er een verplichting zou komen tegen het jaar 2030. Daarom is het nuttig dat onze gemeente zich klaar maakt voor als ze er komen, die fusies”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). Zelf is hij geen voorstander van een grote fusie en wil hij liever de kleinschaligheid bewaren. Maar het volk beslist dus.

Volledig scherm In Wichelen werden de namen van een nieuwe schaduwgemeenteraad geloot door kinderen van de basisscholen. © Didier Verbaere

De loting van de namen (nummers in het Rijksregister) gebeurde door leerlingen van alle vierde leerjaren. Deze 10-jarige kinderen zullen in 2030 voor het eerst naar de stembus mogen gaan. De 24 burgers zijn evenwaardig verdeeld over de drie deelgemeenten met aandacht voor de verhouding man-vrouw en de leeftijd.

Ondersteund door experten

“Die 24 inwoners zullen worden ondersteund door experten, zodat zij met kennis van zaken een advies voor de gemeenteraad kunnen uitbrengen over een mogelijke fusie. De managementteams van de vijf aangrenzende gemeenten Dendermonde, Lede, Wetteren, Laarne en Berlare komen hun gemeente voorstellen en zullen daarbij hun troeven uitspelen. De bijeenkomsten van de spiegelgemeenteraad zullen online live te volgen zijn. Zo kan iedereen zich een mening vormen over de beste keuze. Naast die burgers gaan we ook luisteren naar wat er leeft in onze gemeente. Het wordt dus de komende maanden een boeiend traject waar we met gezonde nieuwsgierigheid naar uitkijken. Maar we gaan hen ook nog andere thema’s laten bekijken”, besluit Kenneth.

