Wichelen investeert 2,3 miljoen, of 201,5 euro per inwoner, in nieuwe fietspaden

Wichelen is één van de koplopers in het rijtje met een investering van 2.347.331 euro waarvan ruim 1 miljoen door Vlaanderen wordt betaald. Dat is goed voor 201,50 euro per inwoner. Enkel Maaseik doet beter met 244 euro per inwoner. Maar in Limburg wordt forser geïnvesteerd waardoor het aandeel per inwoner hoger ligt.

Nieuwe fietspaden en verbinding naar jaagpad

Ook de sloop van een woning op Margote 123 past in dat plan. “Dankzij de sloop van de woning die we aankochten, konden we een veilige fietsverbinding van de school naar het jaagpad realiseren. Op die manier halen we de fietsende jeugd weg van de gewestweg”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). “Ook de projecten op Rimeir en de Krakeelstraat zijn belangrijk maar daar zijn we afhankelijk van de Aquafin riolering- en wegeniswerken. We gaan dus wat extra druk zetten om dit nog deze legislatuur op te starten. Dankzij de centen uit het Kopenhagen Plan kunnen en mogen we ook al overgaan tot de nodige onteigeningen voor de aanleg van fietspaden. We zijn de Vlaamse Regering en Minister Lydia Peeters dan ook bijzonder dankbaar voor de gulle steun”, besluit burgemeester Taylor.