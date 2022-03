Wichelen in de ban van mysterieuze liefdesverklaringen aan Anneleen

Wat is er aan de hand met Anneleen? Waar is ze? En wie mist haar zo erg? Het zijn vragen die over de tongen rollen in Wichelen nadat twee kartonnen borden in de Lange Haagstraat verschenen. “Anneleen I love you” en “Baby ik mis u”. Wie de auteur is en wat zijn relatie is of was met Anneleen, weet niemand. Ook burgemeester Kenneth Taylor (Open Vld) niet. De zoektocht gaat intussen verder op de Facebookpagina van de gemeente: Warm Wichelen. “Maar we hebben ze nog niet gevonden”, zegt de burgemeester.