Wensen voor de brandweer op nieuwjaarsreceptie

Oppositiepartij CD&V zorgt al drie jaar op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente voor een wensboom. Na de wensen voor de Vzw onthaal en de bewoners van de rusthuizen, waren de boodschappen nu gericht aan de vrijwilligers van de brandweer. “Zij hebben het de jongste jaren niet makkelijk maar houden zich sterk in een geprofessionaliseerd brandweerlandschap in de regio. We willen hen dan ook bedanken voor hub inzet”, zegt Bjorn Carré van CD&V Wichelen.