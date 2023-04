WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Wichelen

Geen lessen maar drie dagen ‘Burgerzin’ op SGW

In het Sint-Gertrudis college in Wetteren werden de lessen vervangen voor het project ‘Burgerzin’. Drie dagen werden de leerlingen ondergedompeld in democratie, cyberveiligheid en andere maatschappelijke vraagstukken. Ook Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kwam langs.