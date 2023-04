WEER. Vanochtend kans op helder weer in Wichelen

‘Germaine’ wordt 102 en krijgt groot feest in woonzorg­cen­trum

In het woonzorgcentrum Kruyenberg in Berlare is dit weekend de verjaardag gevierd van Germana ‘Germaine’ Sacré. De vrouw is 102 en vierde haar verjaardag met veel plezier. Ook een delegatie van de gemeente was op het feestje aanwezig.