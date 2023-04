WEER. Kans op lichte regen en redelijk helder weer in Wichelen vanochtend

Record Store Day komt eraan: bij deze 9 authentie­ke platenwin­kels koop je nog vinyl in Oost-Vlaanderen

Zaterdag 22 april is het Record Store Day. Dan worden onafhankelijke platenwinkels over de hele wereld in de kijker gezet. Maar waar vind je ze nog, die authentieke winkels met vinyl? Onze redactie ging op zoek naar enkele platenwinkels in Oost-Vlaanderen: van Vinylkitchen in Gent tot ‘t Oneindige Verhaal in Sint-Niklaas.