WEER. Kans op helder weer in Wichelen vanochtend

Brandweer opgeroepen voor overhellen­de verlich­tings­paal

Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem werd gisterennamiddag oproepen voor een overhellende verlichtingspaal in de Boekhoutstraat in Bavegem. De brandweermannen snelden ter plaatse om de verlichtingspaal opnieuw recht te zetten. Daarna werd een ploeg van Engie opgetrommeld om de paal te verankeren. Door de interventie van de hulpdiensten was er een hele tijd geen verkeer mogelijk in de Boekhoutstraat.