WEER. In Wichelen kans op bewolking vanochtend

Vernieuwd wegdek, beplanting en fietspaden maken industrie­zo­ne Biezeweg groener en veiliger

De riolerings- en wegenwerken op het industrieterrein aan de Biezeweg in Wetteren Kwatrecht zijn voltooid. De straten zijn aangelegd in asfalt en de kruispunten in beton. En er kwamen deels afgesloten en verhoogde fietspaden in rode asfalt. Fietssuggestiestroken in Neerhonderd beschermen ook daar de zwakke weggebruikers. En er werden 88 nieuwe bomen aangeplant.