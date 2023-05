WEER. In Wichelen bewolking vanochtend

“Kruip in je pen voor mantelzorg”: Eerstelijn­zo­ne Dender bundelt gedichten voor Dag van de Mantelzorg

De Eerstelijnszone Dender, actief in regio Dendermonde, organiseert een gedichtenwedstrijd in aanloop van de Dag van de Mantelzorg. Iedereen mag in de pen kruipen voor poëzie rond mantelzorg.