Watermolenweg afgesloten door wegenwerken

Omdat de twee betonvakken over de volledige breedte van de Watermolenweg liggen, is er tijdens de werken geen doorgaand verkeer mogelijk. Er is een omleiding in beide richtingen voorzien via Billegem, de Kloosterstraat, Wichelsestraat en Wichelsesteenweg in Lede en de Ledebaan. The Boondocks Steakhouse zal enkel te bereiken zijn via de gewestweg Paepestraat en Ledebaan.