Wandel- of fietszoektocht van De Constleerende

In en rond het dorp van Schellebelle kan je de hele zomer lang een zoektocht van 15,5 km wandelen of fietsen aan de hand van een routeblad met vragen over de Constleerende, droedels, detailfoto’s, soms al eens een instinkertje. De zoektocht is een onderdeel van de feestelijkheden rond het 50-jarig bestaan van de toneelvereniging.