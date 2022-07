Vrouw van overleden Willy (81) schreeuwt onschuld uit: “Er is kritiek omdat ik jonger ben en hij wat geld had”

Berlare Nieuw skatepark plechtig geopend in aanwezig­heid van Oliver en Lawrence Naese

Op het Dorp in Berlare heeft het gemeentebestuur het vernieuwde skatepark plechtig geopend. Ze deden dit in aanwezigheid van de wielerbroers Naesen. Oliver Naesen had in het verleden als eerste de aanzet gegeven om een nieuw skatepark voor de jeugd te voorzien.

25 juni