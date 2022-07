Vrouw (32) van overleden Willy (81) schreeuwt onschuld uit: “Er is kritiek omdat ik jonger ben en hij wat geld had”

Berlare Knips voor hogere veiligheid in Berlare blijven behouden na maandenlan­ge testfase

De gemeenteraad in Berlare heeft beslist dat de knips op verschillende locaties in de gemeente behouden blijven, na de testfase die vorig jaar inging. “Dit komt de veiligheid van de voetgangers en de fietsers ten goede in die gebieden”, zegt schepen van Mobiliteit Carine Meyers (Open Vld).

