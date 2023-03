Vrijwilligers nagelen zwerfvuil aan de schandpaal tijdens grote lenteschoonmaak

Volledig scherm Grote lenteschoonmaak in Wichelen. © Lokaal bestuur Wichelen

Tijdens de grote lenteschoonmaak plaatsen het lokaal bestuur en de zwerfvuil vrijwilligers stokken waarop zwerfvuil ‘geprikt’ zit. Zo willen ze het zwerfvuil tijdelijk extra in de kijker zetten. “Want als we het mooi opruimen in onze zwerfvuilzakken, zien de mensen niet wat we gedaan hebben”.

“Uiteraard zijn wij blij dat we al die jaren kunnen rekenen op onze trouwe ploeg zwerfvuilvrijwilligers. Maar het is jammer om te moeten ondervinden dat de hoeveelheid zwerfvuil die zij verzamelen, zeker niet afneemt. Enkele straten in onze gemeente zijn hiervoor extra gevoelig. Straten waar weinig sociaal toezicht is en waar grachten aantrekkingspolen voor zwerfvuil blijken te zijn”, zegt schepen Eric Jacobs (Samen), bevoegd voor de zwerfvuilproblematiek.

De zwerfvuilvrijwilligers trekken er soms alleen, maar vaak in duo of kleine groepjes op uit. “Als we onder vrienden op stap zijn, lachen we wel wat af”, klinkt het bij de zwerfvuilvrijwilligers. “Maar het is wel deprimerend om te zien dat onze inspanningen weinig zoden aan de dijk brengen, want de volgende keer dat we op eenzelfde plek passeren, kunnen we dikwijls gewoon opnieuw beginnen”.

“Als lokaal bestuur staan wij 100% achter deze actie”, voegt burgemeester Kenneth Taylor (Samen) toe. “We moeten onze burgers blijven bewust maken van het feit dat zelfs het kleinste stukje afval weggooien in de openbare ruimte echt niet oké is. Niet alleen is zwerfvuil schadelijk voor de natuur het is ook allerminst aangenaam om zien. Iedereen wil een propere gemeente en dat lukt alleen als iedereen het overal proper houdt.”

