Vooruit viert 100 (+1) jaar socialisme in Wichelen

De partij blikt na 100 jaar terug en vooruit op de evolutie van de socialistische beweging in Wichelen en nodigde federaal parlementslid Anja Vanrobaeys en Norbert De Batselier, gewezen voorzitter van het Vlaams Parlement en minister-president uit op de viering in Salon Oud Gemeentehuis. Een kleine expo gaf inzicht in 100 (+1) jaar socialisme in Wichelen met een selectie van affiches, beelden en documenten.

“Het socialisme in Wichelen heeft geen evident parcours achter de rug. De eerste vergaderingen bij de oprichting van de Belgische Werkliedenpartij in de jaren ‘20 van de 20e eeuw vonden in alle geheim plaats aan de overkant van de Schelde waar de leden ‘s avonds naartoe roeiden. Het was de tijd dat socialisten en katholieken nog moeilijk door dezelfde deur konden. De gedwongen fusie in 1976 heeft vooral tussen Wichelen en Schellebelle heel wat stof doen opwaaien. Er was toen heel wat te doen rond de figuur van socialistisch burgemeester Galmaert. Een vaste waarde in de socialistische familie was Armand D’Haeseleer, die ettelijke jaren gemeenteraadslid is geweest, en die de drijvende kracht was achter verschillende verenigingen in de socialistische familie”, schetst Jo Van Gasse de geschiedenis van het socialisme in Wichelen.