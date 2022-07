Voormalig liberaal militant (81) in verdachte omstandigheden overleden in Wichelen: echtgenote en buren 48 uur opgepakt, maar weer vrijgelaten

Wichelen Minister Somers lanceert project ‘Energiede­len’ in pilootge­meen­te Wichelen: “Nog heel veel potentieel om zonnepane­len te laten renderen”

Als het van Vlaams Minister Bart Somers (Open Vld) afhangt, gaat geen enkele kilowatt opgewekte energie in Vlaanderen nog verloren. Hij wil met het project ‘Energiedelen’ elke morzel stroom delen met andere gebouwen en gebruikers. Wichelen is pilootgemeente in de test. “Elke kilowatt stroom die te veel wordt geproduceerd op één gebouw, kan gebruikt worden in een ander gebouw of om wagens op te laden”, legt burgemeester Kenneth Taylor uit.

29 juni