Voormalig chirurg en gemeenteraadslid Karel Vander Mijnsbrugge overleden

Karel Vander Mijnsbrugge was chirurg in het ziekenhuis van Wetteren tot aan zijn pensioen in 2003. Hij was ook jarenlang directeur van de huidige ASZ campus. De echtgenoot van Leentje Van Kets was vader van Mieke, Jan, Kristine en Lieve en grootvader van tien kleinkinderen. Daarnaast was hij een begenadigd bridgespeler en werd driemaal Belgisch kampioen. Hij was ook gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Wichelen.