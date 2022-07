Volksfeest in Serskamp op de Vlaamse feestdag met kinderdorp en vuurwerk

Na twee jaar keert de 11 juliviering terug naar het bekende concept: één locatie, één programma, veel plezier op het dorp van Serskamp. Onze jongste inwoners kunnen vanaf 16 uur terecht in het kinderdorp, waar we allerlei spel- en speelplezier voorzien waar ze zich volledig kunnen uitleven. De volwassenen kunnen ondertussen genieten van een hapje en een drankje aan de kramen van onze verenigingen, die de dorst laven en de honger stillen.

“Vier mee en laat je verrassen door buitengewoon straattheater. Het is het ideale moment om elkaar te ontmoeten, een babbeltje te slaan en te klinken op een Warme Zomer. Kortom, we maken er samen een fantastische Vlaamse Feestdag van”, aldus het lokaal bestuur. Alles is ook gratis.

ARCHIEF 2019: 11 juli viering op het Dorpsplein van Serskamp met het trommelkorps van de brandweer.

De Warmste zomer

De 11 juliviering is meteen ook het startschot van een nieuwe editie van De Warmste Zomer. Daarin brengt de Cultuurdienst van Wichelen op 3 verschillende locaties in de gemeente een mix van muziek, theater en lezingen. Van Cleymans en Van Geel over Johan Heldenbergh naar Die Verdammte Spielerei, het aanbod is zeer gevarieerd.

Voor meer informatie over de programmatie en voor tickets surf je naar https://tankerpunt.be/de-warmste-zomer/. De ticketprijzen variëren van 5 tot 12 euro per ticket, de UiTPAS met kansentarief is van toepassing.

