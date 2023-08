Voetbaltrainer en Aalstenaar Jean Marc Sterck verliest strijd tegen kanker: “Veel te jong, maar je was zo’n verrijking in het leven”

Voetbalclub KVV Schelde Serskamp Schellebelle is in rouw en meldt met droefheid het overlijden van trainer Jean Marc Sterck (52). De T1 van KVV Schelde B verloor afgelopen nacht de strijd tegen kanker. Hij was nog maar enkele weken aan de slag bij de Wichelse club om er training te geven aan de B-ploeg waarin ook zijn zoon Joblin speelde. En zijn stiefzoon Mirando speelt er in de A-ploeg.