Vlaams Belang organiseert Valentijnsactie ‘Een Hart voor Wichelen’

MS-patiënte Femke (36) ten einde raad na hevige aange­zichts­pij­nen: “Ik wil opnieuw een kus kunnen krijgen zonder pijn”

Duizenden bijtende mieren die permanent over je gezicht lopen. Op onregelmatige tijdstippen en bij elke aanraking hevige elektrische schokken door je gezicht. Dat is het gevoel waarmee de 36-jarige verpleegkundige Femke ‘Femme’ Dehouwer uit Lede al meer dan tien jaar leeft. “En het wordt steeds erger. Enige nog resterende oplossing is een hersenoperatie. Helaas komt het ziekenfonds daar niet in tussen.” Met een crowdfunding hoopt ze nu voldoende geld in te zamelen.