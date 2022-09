Unieke geur-kunstwerken in oude Velba fabriek op 3de KIDMIE

Op Kidmie gaan 42 kunstenaars in dialoog met de industrieële gebouwen van de oude Velba lingeriefabriek op het dorp van Schellebelle. Je kan er schilderijen, beeldhouwwerken, installaties en assemblages, keramiek, street art, fotografie, olfactieve sculpturen, live performances en nog zoveel meer bewonderen. “In deze derde expo gaan we voor nog meer beleving en interactie met de bezoekers. Niet drie maar vier weekends op een rij”, zegt curator Tom Verhoeven. Samen met college Patrick Meulenijzer, leerkracht schilderkunst en medewerker aan De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem en het Davidsfonds zet hij deze prestigieuze tentoonstelling op poten.

“Er zijn dit jaar echt wel een aantal uitschieters. Er zijn installaties in twee kelders en Nederlandse kunstenaars brengen er kunst op muziek. Nog een buitenbeentje is MARF uit Gent. Hij prikkelt de zintuigen met geur in zijn werk”, zegt Tom Verhoeven. MARF, zijn echte naam houdt hij liever voor zichzelf, is intussen een gerenommeerd keramiekarties. Met zijn geurcreaties is hij één van de weinige kunstenaars in België die deze techniek toepast. “Hiervoor werk ik samen met het Gentse geur- en parfumlabo Miglot. Via de poreuze wanden van de keramische beelden, verspreidt de geur zich door het beeld en in de ruimte. Op die manier wekken we een gevoel op. Elk van de 13 beelden heeft zo zijn unieke geur en beleving”, zegt MARF.