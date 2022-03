Uitslaande brand in loods bij firma De Cremer in wijk Bruinbeke onder controle

Het vuur ontstond omstreeks 17.15 uur in een loods aan de woning van de eigenaar in de Krijgelstraat. Brandweerposten uit de wijde regio kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. De eigenaar is ook werkzaam in de garage Rally aan de Paepestraat in Wichelen en stockeert in de loods onder meer autobanden en andere materialen. “Volgens de brandweer waren er slijpwerken aan de gang in de loods en sloegen de vonken over op die autobanden", zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) van Wichelen.