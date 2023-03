Tweedehandsbeurs Gezinsbond

De Gezinsbond houdt haar tweedehandsbeurs in het GIBO De Rozelaar aan de Schoolstraat in Serskamp. “Klaar voor de lenteschoonmaak? Ook steeds zo verwonderd hoe snel je kids hun kleren ontgroeien? Wie op zoek is naar kledij, kinderspeelgoed, kinderfietsen kan ze een tweede leven schenken tijdens onze tweedehandsbeurs”, klinkt het.