Treinverkeer onderbroken door schade aan kabel

Genieten van muziek of toch liever een stevige wandeling? 7 tips om te doen op de nationale feestdag in en rond Gent

Tijdens de nationale feestdag op 21 juli hebben de meeste mensen vrijaf. Joepie, we moeten niet werken! Maar wat moeten we dan wel doen? Haal inspiratie uit deze lijst met tips om te doen in het Gentse tijdens deze feestdag. Muziek overdag of in de avond, fietstochten en wandelingen, maar vooral plezier voor jong en oud.

14 juli