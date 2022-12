Traditie van ‘berenstoet’ houdt dankzij KWB al 65 jaar stand: “Alcohol en berenpak maken het pittig”

WichelenIn deelgemeente Wichelen ging dit en vorig weekend de traditionele Berenstoet uit. Dat oud folkloristisch gebeuren werd in 1963 door KWB opgepoetst en houdt nog steeds stand. Ook in Schellebelle leeft het gebruik nog dankzij de Heemkundige Kring van Schellebelle.

Sinds 1963 gebeurt de rondgang in deelgemeente Wichelen om geld in te zamelen voor de jaarlijks Sint-Maartenrondgang van de Wichelse KWB. Op die manier wordt aangeknoopt bij die oude traditie waarbij het berenlopen vergelijkbaar was met het driekoningen zingen. Alleen waren het volwassenen die op oudejaarsavond met een beer geluk gingen wensen voor het komende jaar. Een gewoonte die kort voor de Tweede Wereldoorlog bijna overal verdween. Tot in deelgemeente Wichelen omstreeks 1963 het idee geopperd werd dat gebruik nieuw leven in te blazen.

“En daardoor kruipen we vandaag in het toch wel zware berenkostuum”, vertelt Tom Van Den Bogaert. Die is een van de mannen die af en toe ‘beer’ wordt. “Er is geen vaste volgorde of hiërarchie. Bovendien lopen de meesten liever naast de beer”, knipoogt hij. In het berenpak lopen is dan ook geen sinecure. “Je kan enkel een beetje door de muil kijken, maar ziet eigenlijk niets.” Een goede begeleider is dus uiterst belangrijk. “Gelukkig hebben we met Paul Matthijs iemand die dat, dankzij zijn ervaring met zijn blinde zoon, perfect doet.”

Wat het eveneens zwaar maakt, is het steeds verder toenemend aantal huizen in Wichelen. “Toen het gebruik werd heropgestart ging men oorspronkelijk één dag rond.” Al snel bleek dat onhoudbaar. “Door de jaren heen werden dat twee, drie en intussen zelf vier dagen.” Vier zware dagen. “Tegen de kou kan je je kleden, maar de alcohol die we voortdurend aangeboden krijgen om ons te verwarmen, maken het best pittig.”

Volledig scherm Ondanks zijn norse blik zijn kinderen gek op de Wichelse beer van KWB. © Repro Moreau

Volledig scherm KWB Wichelen trok twee weekends op rij de straat op met de traditionele 'Berenstoet'. © Repro Moreau

