Slachtoffers van man die wandelaars bedreigt gaan klacht indienen met burgerlijke partijstelling: Hopelijk neemt het parket ons dan serieus"

Wetteren/Laarne/Wichelen/Berlare Natuurpunt verkoopt biologi­sche wijnen voor teams Expeditie

Twee teams van Natuurpunt Scheldeland rijden, wandelen en varen de Expeditie Natuurpunt om geld in te zamelen voor het natuurgebied De Heidemeersen in Berlare. Je kan de teams uit Wetteren steunen door aankoop van biologische wijnen. Dit keer gaan er zelfs twee teams van 2 Many Bikers de uitdaging aan tijdens deze sportieve tweedaagse: het eerste team doet de Maasroute en dat betekent 21 kilometer kanovaren en 40 kilometer stappen. Het tweede team doet per fiets de Zuid-Vlaanderen-route van 160 km van Gent tot Diepenbeek.

11 april