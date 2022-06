Sint-Pieterskermis in Serskamp

In café Eendracht start de kermis vrijdagavond om 21 uur met een optreden van Ad Vundum, een befaamde covergroep met pop- en rocknummers. MTC De Droge Sossisen houdt kermisterras aan Verven De Coninck. Op zaterdag houden ze ook een motortreffen in het dorp. Op zondag kan je terecht op de zomerterrassen in het dorp en op maandag is er in Den Eendracht frietjes met vol au vent, belotting en echte ‘Wolfgatse wafels’.