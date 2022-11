Sint-Maarten te gast in Molenkouter

Spaargids.be Moeten banken hun quota voor woonlenin­gen halen? En is er daarom een eindejaar­sef­fect vast te stellen?

Doe jij in november en december op het werk nog een extra inspanning, omdat je je doelstellingen voor dit jaar nog moet halen? Misschien is dat ook wel het geval voor je bankier. Mogelijk is hij bereid om een extra geste te doen om je een lening te kunnen verkopen. Dat wordt alleszins vaak verteld. Maar is het ook zo? Spaargids.be zocht het uit.

