Shiana (21) is finaliste Miss Grace Benelux: “Verkiezing draait niet alleen om uiterlijk”

Wichelen/DendermondeMiss Grace Benelux is een Missverkiezing voor vrouwen van 17 tot 27 jaar uit Belgïe, Nederland en Luxemburg en telt 17 finalistes. Eén van hen is de 21-jarige Shiana Braeckman uit Wichelen. “Geen klassieke vleeskeuring maar een verkiezing waar ook het goeie doel centraal staat. Daarom, en voor mijn mama, wou ik meedoen", zegt Shiana.

“Elk jong meisje droomt wel eens van een Missverkiezing maar bij Miss Grace draait het niet alleen om het uiterlijke vertoon. Zo werden de finalistes gekozen op basis van vragenlijsten. Uiterlijk komt pas op de tweede plaats”, zegt de bediende van een parfumeriezaak in Dendermonde. “Miss Grace gaat op zoek naar jonge, creatieve en zelfstandige vrouwen en kijkt ook heel sterk naar het innerlijke. Kortom alle aspecten van de vrouw. En er wordt voor het goeie doel gewerkt. Ook dat sprak me meteen aan”, zegt de dochter van Ann Detaye.

Mama herstellende van kanker

Quote Mama is herstellen­de van pancreas­kan­ker. Zij is de drijfveer van mijn deelname Shiana - Finaliste Miss Grace Benelux

“Mijn steun en toeverlaat”, zegt Shiana over haar mama. “Zij is ook de drijfveer van mijn deelname en waarom ik me wil inzetten voor het kankerfonds. Mama is herstellende van pancreaskanker en de voorlopige diagnoses zien er goed uit. Ze is door het oog van de naald gekropen. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor enkele kleinere en lokale organisaties die minder aandacht krijgen. Dat kan door geld in te zamelen maar ook door bijvoorbeeld te gaan helpen als vrijwilliger”, zegt Shiana. “Zelf kampte ik in het verleden ook met gezondheids- en hartproblemen. Door mijn deelname wil ik andere mensen laten zien dat je ook bij tegenslag sterk kan zijn”, klinkt het.

Volledig scherm Shiana met haar mama en steun en toeverlaat Ann Detaye. © Didier Verbaere

17 finalistes

Begin april kreeg ze het heugelijke nieuws dat ze één van de zeventien uitverkoren dames voor de verkiezing was. “Het wordt een drukke zomer. We hadden al de persvoorstelling en zondag volgt een grote fotoshoot. Nadien is er de promotiecampagne, sponsors zoeken, evenementen bezoeken en opdrachten uitvoeren. Ik heb intussen de andere kandidates leren kennen en ook de organisatie is super. We worden prima begeleid en de wedstrijd heeft echt internationale allures.”

“Zelf schat ik mijn kansen ook redelijk hoog in. Ik kreeg van de organisatie het nummer 1 als finaliste en al heel wat lovende kritieken. Ik ga me dus volledig smijten”, lacht ze. “Bovendien is het ook geen wedstrijd waar mensen voor jou moeten stemmen. Er is wel een poll voor de top 8 op Instagram. Maat het is uiteindelijk een internationale jury die zal beslissen wie de titel mag dragen. Het draait dus niet om maten en er is ook geen badpakkenparade. Het draait dus echt om inhoud”, besluit Shiana.

Volledig scherm Shiana is finaliste Miss Grace Benelux. © Didier Verbaere

